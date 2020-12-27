شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية من 37 لـ30 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية بالمجمعات الاستهلاكية لتصبح بـ30 جنيه بدلأ من 37 جنيها، مضيفا أن هناك اتجاه لتوفير الإنتاج المحلي في المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

ولفت الوزير، في مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد الوزارة خلال عام 2020، الأحد، إلى أنه كان يتم سابقا استيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة، وأنه منذ 3 شهور ماضية لم يتم استيراد دواجن، ويوجد احتياطي 15 ألف طن دواجن مجمدة، وعند الانتهاء من طرح الدواجن المجمدة المستوردة سيتم بدء طرح الإنتاج المحلي.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة استطاعت أرشفة كل العلامات التجارية، إضافة إلى اعتماد 12 فرعا للسجل التجاري يستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية، وجاري تعميمها على كل مكاتب السجل التجاري، كما أن الوزارة تسعى لتوفير فرع لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، نظرا لكونه جهاز هام للغاية يحافظ على حقوق المواطنين، كما أنه يقوم بتنفيذ حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الرقابية.