شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنازل الفنان هاني شاكر.. المحكمة الاقتصادية توقف حبس «حمو بيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمه الاقتصاية بالاسكندرية، برئاسه المستشار امير عدلي، بايقاف تنفيذ حبسمطرب المهرجانات الشعبية، «حمو بيكا» لمدة سنتين في القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وصدر الحكم بعضوية المستشارين ريمون ملك، ومصطفي وسيم الهلباوي، وأسامة محمود.

كانت محكمة اول درجة، قضت بالسجن سنتين وغرامة مائتي ألف جنيه، وحضر المتهم بشخصه بجلسة الإستئناف.

وتعود القضية عندما تقدم محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه «بيكا»، باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، خلال تواجده داخل نقابة الموسيقيين؛ للحصول على تصريح بالغناء.

وباشرت النيابة التحقيق، واستمعت لأقوال «بيكا»، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعد أن قام بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدي فيه استياءه من رفض اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بممارسة المهنة لإحيائه حفلا فنيا في محافظة دمياط.

وكانت محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية، أحالت في 15 فبراير الماضي، قضية «حمو بيكا»؛ إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.