شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتبدأ امتحانات النقل 10 يناير 2021، لتنتهي 4 فبراير 2021، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ من 26 يناير حتى 4 فبراير المقبل.

على جانب آخر، عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لعقد الامتحانات، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل المديرية، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم خضر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية.

وشددت وكيل الوزارة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تعقيم كافة المدارس على اختلاف انواعها، وضرورة تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة للطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة أن جدول الامتحان راعي منع التجمعات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة الطلاب ووضع صالح الطلاب قيد الاعتبار، وأنها وجهت بالاهتمام بالمباني الإدارية والدواوين ونظافتها وتعقيمها، والتباعد بين الموظفين حفاظا على العملية التعليمية ولتحسين أدائهم.