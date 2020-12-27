شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 104 محاضر تموينية وضبط 165 طن أسمدة ومبيدات حشرية مجهولة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وقال عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إنه تم شن حملة تموينية مكبرة بالأمس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير (104)محضر تمويني تنوع ما بين (48) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(56) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وأضاف «الجمال» أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضرين جنح الباجور أحدهم ضد صاحب محل بقالة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والآخر ضد صاحب محل أعلاف وحبوب لحيازته وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر والتحفظ على طن خليط زوائد (رده) بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، كما تم تحرير محضر آخر ضد المسؤول عن محل لبيع الاسمدة والمبيدات بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر وتم ضبط 165 طن أسمدة ومبيدات حشرية .