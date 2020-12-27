وفد مصري يزور طرابلس لمعاينة مقر السفارة والتأكيد على وقف إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد مصري العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، لمعاينة مقر السفارة المصرية والتأكيد على وقف إطلاق النار وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية "5+5".

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