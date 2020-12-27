شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 140 عقارا بمنطقة الطيبى بالسيدة زينب تمهيدا لإنشاء "الروضة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة القاهرة 140 عقارا من منطقة الطيبى، بالسيدة زينب تمهيدا للبدء فى إنشاء روضة السيدة زينب 2 ضمن خطة تطوير العشوائيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة وسكن مناسب، تحت إشراف الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب.

وأكد رئيس حى السيدة زينب أنه تبقى 3 عقارات فقط بمنطقة الطيبى، سيتم إزالتها، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مخلفات الهدم لبدء تنفيذ المشروع.

وتضم المنطقة 143 عقارا بها 350 أسرة فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير منطقة الطيبى بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 25 عقارا حتى الآن ويمنح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا توفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبى (روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق " مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبى منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه فى المرحلة الأولى (روضة السيدة 1) بتطوير المنطقة وفق طراز معمارى يحاكى طبيعة القاهرة التاريخية.