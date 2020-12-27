شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أعراض فيروس كورونا.. الإسهال والقيء أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض فيروس كورونا المستجد مثل الرشح والعطس والكحة والشعور بآلام فى الجسم وإسهال وقيء وضيق فى التنفس، مطالبة المواطنين بحماية أنفسهم وارتداء الكمامات والتزم التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر مع اآخرين وتطهير اليد .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بالمحافظة على غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدة مرات فى اليوم للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، كما دعت الوزارة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل الكمامة والتباعد البدنى والمحافظة على النظافة الشخصية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تراجع نسب الشفاء بمستشفيات العزل بالجمهورية من فيروس كورونا لـ83.3% ، لافتة إلى خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.