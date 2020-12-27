شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بـالمجمعات لـ 30 بدلا من 37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية فى المجمعات الإستهلاكية لتصبح بـ 30 جنيها، بدلا من 37 جنيها، وأن هناك اتجاها إلى توفير الانتاج المحلى فى المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، لافتا الى انه كان يتم سابقا استيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة، وأنه منذ 3 شهور ماضية لم يتم استيراد دواجن، ويوجد احتياطى 15 ألف طن دواجن مجمدة، وعند الانتهاء من طرح الدواجن المجمدة المستوردة سيتم بدء طرح الانتاج المحلى .

وأضاف المصيلحي، أن الوزارة استطاعت أرشفة كافة العلامات التجارية، إضافة إلى اعتماد 12 فرعا للسجل التجارى يستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية، وجارى تعميمها على كافة مكاتب السجل التجارى كما أن الوزارة تسعى لتوفير فرع لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، نظرا لكونه جهاز هام للغاية يحافظ على حقوق المواطنين، كما أنه يقوم بتنفيذ حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية