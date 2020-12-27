شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 وإصابة 7 فى تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الصحراوى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات والتعامل مع الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس، وانتقلت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وجارى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وفى سياق آخر، أصيب شخص في حادث قطار بمنطقة كيما بمدينة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتلقت غرفة عمليات إسعاف أسوان، إخطارا بإصابة شخص علي شريط السكة الحديد أمام النادي الروسي بمنطقة كيما.

وتبين أن المصاب شاب يدعي محمد حسونة 15 سنة لاعب بفريق الناشئين بنادي كيما بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلي المستشفي وإيداعه غرفة العناية المركزة.