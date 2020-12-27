وزير التعليم العالي يختتم فعاليات الدورة الثانية من الأوليمبياد العربي للرياضيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو)، حسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، إن الأوليمبياد العربي للرياضيات حدث مهم، وإنه ثمرة للرؤى والجهود التي تنفذها المنظمة العربية، وهو ما يتفق مع رؤية واستراتيجية "مصر ٢٠٣٠".

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو)، قد شهد، أمس السبت، فعاليات الدورة الثانية من الأوليمبياد العربي للرياضيات، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وتحت إشراف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعبر الوزير عن سعادته وهو يوجه كلمته إلى أبناء الأمة العربية الصغار، وأكد لهم أنهم جميعًا نماذج ملهمة ومشرفة، مشيرًا إلى أن ترتيب النتائج وحصول الطلاب على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، لا يعني أن هناك فروقًا بين الطلبة؛ بل المتغير في التدريب والتحضير الجيد.

وقدَّم عبد الغفار التهنئة للطلاب الفائزين، وتمنى لمَن لم يحالفه الحظ أن يكون له حظ أوفر في المرات المقبلة، مشيرًا إلى أن المسابقة لم تكن بين الدول العربية؛ بل كانت بين طلاب ينتمون إلى وطن واحد.

وفي ختام كلمته، وجَّه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر إلى المنظمة العربية التي لا تدخر جهدًا في تبني القضايا والموضوعات التي تخدم الدول العربية، مقدمًا الشكر إلى مديرها العام، دكتور محمد ولد أعمر، كما وجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم، وللدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والمشرف على هذه الأوليمبياد على المساندة والجهد الذي بذل من أجل إنجاح هذه الدورة الاستثنائية، كما قدم الشكر إلى أعضاء اللجنة الوطنية المصرية؛ وعلى رأسهم دكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية.

ومن جانبه، أكد دكتور محمد ولد أعمر، مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، أن المنظمة العربية وفي هذا الظرف الاستثنائي حولت المحنة إلى درس واستفادت منه ونفذت المشروعات التي كانت مقررة في عام 2020، ومنها الأوليمبياد العربي للرياضيات، مشيرًا إلى أن هناك مسابقات أخرى مهمة تعد لها المنظمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر إلى الطلاب والمعلمين والوزارات المعنية واللجان العلمية بكل دولة ولجنة التحكيم، ثم اختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى اللجنة الوطنية المصرية.

وفي كلمته، أعرب الأستاذ فتحي السلاوتي وزير التربية بدولة تونس، عن عميق ابتهاجه وامتنانه للمنظمة العربية وللجنة الوطنية المصرية على هذا التنظيم الجيد، كما توجه بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، على رعايته هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أن مشاركة ١٤ دولة عربية في هذه الأوليمبياد يدل عن وعي الدول العربية بأهمية تبني مسابقات تؤهل أبناء الأمة العربية للمشاركة في المسابقات الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الخالق القرني، مدير مكتب التربية لدول الخليج العربي، أن الدول العربية قادرة على أن تكون في مقدمة الدول المصنفة علميًّا، إذا ما توفر لأبنائها التدريب والتأهيل الجيد.

ويتكون الفريق المصري من لجنة علمية برئاسة دكتورة سامية العزب من جامعة الجلالة، وعضوية كل من الدكتورة إيناس الشتيحي من جامعة المنوفية، والدكتور أحمد الجندي من جامعة القاهرة، والدكتور عثمان مصطفى عثمان خبير رياضيات بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ ماجد محمد حسن خبير رياضيات بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ مجدي عبد الفتاح الصفطي خبير رياضيات بوزارة التربية والتعليم.

يُذكر أنه شارك ٤ طلاب مصريين في المسابقات، وحصل ٣ منهم على ميداليات؛ حيث فاز اثنان منهم بميداليات فضية، وهما: الطالب عبد الرحمن السيد بدوي من مدرسة كفر الشيخ (ستيم)، والطالبة رقية زكي مبروك من مدرسة المعادي (ستيم)، بينما حصلت الطالبة فاطمة سعيد أبو الفتوح من مدرسة الشرقية (ستيم)، على ميدالية برونزية.