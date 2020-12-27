"رشح وصداع".. الصحة تكشف أعراض الموجة الثانية لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة الإصابات بالموجة الثانية للجائحة. وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الأحد، إن الأعراض تشمل: الرشح، الكحة، فقدان حاستي الشم والتذوق، الشعور بألم في الجسم، إسهال أو قئ، ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، وصداع. كانت وزارة الصحة، أعلنت تسجيل 1189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة. لمتابعة المزيد من أخبار كورونا اضغط هنا

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