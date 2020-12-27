أمطار متقطعة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 28 ديسمبر وحتى السبت 2 يناير المقبل. يوم الاثنين: - أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة. - شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري. - شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الثلاثاء: - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة. - شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري. - شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأربعاء: - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة. - شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة. - شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الخميس: - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. - شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة. الجمعة: - شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة. السبت: شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.



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