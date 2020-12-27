مجلس نقابة الإعلاميين ينعى محاسن القاضي كبيرة مذيعي الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الزميلة محاسن القاضي كبيرة مذيعي إذاعة الشباب والرياضة والذي وافتها المنية اليوم. وقال سعدة، إن الزميلة محاسن القاضي كانت تحظى بحب وتقدير من الجميع لما عرف عنها من خلق رفيع وتفان في العمل، داعيا: رحم الله الزميلة وأسكنها فسيح جناته. ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان.​

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