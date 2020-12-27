محمد اسماعيل - القاهرة - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حرص على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس؛ سواء من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، وتوفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس؛ لاختيار النظام الأفضل.
وأوضح عتمان أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحًا أن الدولة لن تتحمل أي أعباء؛ حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد في موارده على اشتراكات النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولة لن تتحمل أي أعباء.. أمين "الشيوخ": توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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