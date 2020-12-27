وزير التموين: سيكون لدينا أسواق على غرار برشلونة خلال أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تعاني من قلة أسواق الجملة كونها غير منظمة بالشكل الحديث، لافتاً إلى سعي الوزارة لتنظيم أسواق الجملة بحيث يكون هناك مناخ شفاف للسلع في مصر.

وأكد مصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أن وزارة التموين تعاقدت مع شركة أوروبية خلال شهر نوفمبر لدراسة الأسواق، وخلال شهر إبريل المقبل سيكون لدينا استراتيجية للأسوق التي تدار بشكل حديث ومتطور على غرار سوق برشلونة من أمن وإسعاف ومطافئ وإدارة وأماكن للراحة ولوكاندات وأهم من ذلك إعادة تدوير المخلفات.

وأشار إلى أن مصر سيكون لديها بورصة للسلع وبورصة القطن والبصل، وتشارك السلع المصرية بدءا من موسم القمح المقبل، لأن الوزارة هي من ستستلم القمح من الفلاح أو التجار، والعام المقبل بداية حقيقة للسلع المصرية.

وتابع: مع النظام سنجد نوع من الوضوح.​