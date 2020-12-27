وزير التموين: سنقدم للبرلمان المقبل مشروع قانون عمل بورصات للسلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستتقدم خلال البرلمان المقبل بمشروع قانون لعمل بورصات للسلع في مصر. وأوضح مصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أن قانون تنظيم عمل البورصات السلعية يأتي في إطار تشريعي مثل بورصة الذهب وغيرها من البورصات العالمية.

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