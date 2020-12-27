إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أحال النائب العام البلاغ المُقدم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، إلى نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق في المخالفات التي رصدتها الوزارة، وأصدرت قرارها بإيقاف مرتضى منصور ومجلس إدارته.

وذكر مصدر قانوني - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي - أن إحالة البلاغ يأتي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في البلاغات المُقدمة إلى النائب العام، موضحًا أن كل بلاغ يتم إحالته للنيابة المختصة بموضوعه.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في نوفمبر الماضي إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة.

وتقدم مرتضي منصور، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف قرار وزارة الرياضة، ولا تزال منظورة حتى الآن.