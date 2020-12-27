"الإداري" تقضي بعدم قبول دعوى إلزام الأزهر بتصحيح "البخاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47133 لسنة 64 قضائية، شيخ الأزهر بصفته .

وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمتدخل انضمامي مع الأزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا.

وأشار سعد إلى أن المحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث.

وأضاف سعد أن مقيم الدعوى هو أحد الداعين للفكر الشيعي في مصر، والذي دأب علي إثارة الفتن والطعن في ثوابت الأمة ونشر للشائعات بين المواطنين، والافتئات على الأزهر الشريف، وعلى القضاء المصري، مضيفاُ أن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث وتجديد الخطاب الديني.