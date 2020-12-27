"لا يا مصطفى يا مدبولي".. مرتضى منصور يصرخ عقب خروجه من جلسة طعنه على قرارات الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

صرخ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، عقب انتهاء جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، مرددا "لا يا مصطفى يا مدبولي .. ماينفعش يا مصطفى يا مدبولي".

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن مرتضى منصور لم يغادر مجلس الدولة مباشرة حيث صعد لأحد الطوابق العليا بمبنى المجلس، وسط مجموعة من محاميه.

ومنع أمن مجلس الدولة حضور الصحفيين جلسة طعن مرتضى منصور، الذي نُظر بآخر جلسة اليوم.

وقررت الدائرة الثانية مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، إلى جلسة 14 يناير، وصرحت اللجنة الأولمبية باستخراج المستندات المنوه عليها.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الأحد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة قبل بدء الجلسة.

فيما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 75 قضائية لسنة 2015، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك"منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأولمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية، في 4 أكتوبر الماضي، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.