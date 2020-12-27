تأجيل محاكمة ٥ متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر لـ ٢٦ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت دائرة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لينة 2020 أمن دولة، لاتهماهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية، لجلسة ٢٦ يناير؛ للمرافعة.

وجاء في أمر أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثاني عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.