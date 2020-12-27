شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 102 عملية جراحة عيون للمستحقين من قرى «حياة كريمة» بأسوان والأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية في إجراء 102 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما لأهالى مستحقين من قرى حياة كريمة بعدد من مراكز محافظتي آسوان والأقصر ضمن مبادرة «طاقة نور» للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون وبخاصة مرضى الشبكية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن تشخيص احتياج الأهالي للعمليات تم خلال القوافل التي نظمتها صناع الخير داخل عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظتين وأن العمليات التي تم إجرائها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار بالإضافة إلى 29 عملية شبكية.

وأشار «عبدالجليل»، إلى أن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم نقل الأهالي من الأقصر وأسوان إلى مقر المستشفى وإعادتهم بالمجان.

يذكر أن قوافل مبادرة «طاقة نور» تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ضمن مبادرة طاقة نور 102جراحة عيون مختلفة بالمجان لأهالى قري حياة كريمة بالأقصر وأسوان

ضمن مبادرة طاقة نور 102جراحة عيون مختلفة بالمجان لأهالى قري حياة كريمة بالأقصر وأسوان

ضمن مبادرة طاقة نور 102جراحة عيون مختلفة بالمجان لأهالى قري حياة كريمة بالأقصر وأسوان