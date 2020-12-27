شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح مشروع لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح مشروع لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية، بناء على توجيهات القيادة السياسية لتوفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ليصل إلى نحو 8 شهور، مضيفا أن الطرح جاء وفقا لدراسة الاحتياجات التى اعدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بوزارة التموين لاستعراض حصاد الوزارة خلال 2020 الأحد، أنه تم وضع الاشتراطات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، واختيار وتجهيز الأراضي الصالحة لها، لافتا إلى أن عملية الإعداد لطرح الأراضي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية على مرحلتين، الأولى شملت 4 مواقع في (الفيوم- الأقصر- السويس-الشرقية)، حيث قامت 8 شركات من كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال التخزين واللوجستيات بسحب 17 كراسة شروط وجاري استكمال إجراءات الطرح وتقديم العروض الفنية للدراسة والتعليم.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المقبل بشأن تنظيم عمل البورصات السلعية في إطار تشريعي منظم، وأنه تم خلال العام الحالي تأسيس البورصة السلعية المصرية، وشمل هيكل المساهمين كل الجهات المعنية، وتم عقد أول جمعية عموية، وعرض النظام الأساسي والعقد الابتدائي، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء عمل البورصة مع بدء موسم حصاد القمح المحلي المقبل.

وأشار الوزير إلى أن البورصة السلعية أصبحت نظاما أساسيا تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كل العملاء (منتجين- تجار- مستهلكين)، وأصبحت نظاما عالميا معتمدا للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين.