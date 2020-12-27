شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين عن شراء أرز هندي: «لم نشتر أي حبة أرز من الخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن شراء الوزارة أرز هندي، موضحًا أن الوزارة لم تشتر أي أرز من الخارج خلال الفترة الماضية، وتابع: «لم نشتر أي حبة أرز من الخارج، ولدينا تعاقدات لمدة 11 شهرًا مع شركات محلية»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، بوزارة التموين لاستعراض حصاد الوزارة خلال 2020.

وفيما يتعلق بموقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، قال الوزير إنَّ القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع خدمات بطاقات التموينية ستكون على موقع مصر الرقيمية الشهر المقبل كما ان خدمات التجارى ستكون أيضا متاحة على بوابة مصر الرقمية قبل شهر مارس المقبل لافتا إلى وجود العديد من المنافذ السلعية منهم 33 ألف بقال تموينى وكذلك مشروع جمعيتى وهى احد الوسائل لإيجاد فرص عمل للشباب وتم الانتهاء من الرحلة الثالثة لعدد ٥٧٢٢ وكذلك عمل معاينات لعدد ٥٠٠ دمنفذ وبنهاية المرحلة الثالثة سنصل إلى اكثر من ٦ آلاف منفذ.