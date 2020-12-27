شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالب في حادث انقلاب دراجة بخارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالب، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز العدوة في المنيا .

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بإصابة أمير عبدالله رجب، 12 سنة طالب، مقيم بمركز العدوة، في حادث انقلاب دراجة بخارية.

تم نقل المصاب إلى مستشفي العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.