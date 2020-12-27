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إصابة طالب في حادث انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالب، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز العدوة في المنيا .

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بإصابة أمير عبدالله رجب، 12 سنة طالب، مقيم بمركز العدوة، في حادث انقلاب دراجة بخارية.

تم نقل المصاب إلى مستشفي العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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