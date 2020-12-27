- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش أوجه التعاون مع أساتذة متطوعين من جامعة الزقازيق لدعم القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بأساتذة من جامعة الزقازيق متطوعين لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمد بركة، عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتور مجدي الحسيني، أستاذ العلاج الطبيعي وعميد كلية التربية الرياضية السابق، والدكتور علاء خليل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، والدكتور ناجي فوزي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور عصام فرحات، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد الناجي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات التعاون المشترك بين أساتذة الجامعة، ومديرية الشؤون الصحية، والاستفادة القصوى من هذه المبادرة، بتعظيم الخدمات الطبية بالمستشفيات المركزية، مثل بلبيس وفاقوس، والدعم بالقوى البشرية من أساتذة الجامعة، لتفعيل الأقسام الطبية في التخصصات النادرة مثل المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والقلب والصدر، مع تقديم الاستشارات الطبية، والتدريب اللازم للفرق الطبية بالمستشفيات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
131,315
-
تعافي
109,462
-
وفيات
7,352
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الشرقية تناقش أوجه التعاون مع أساتذة متطوعين من جامعة الزقازيق لدعم القطاع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.