شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش أوجه التعاون مع أساتذة متطوعين من جامعة الزقازيق لدعم القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بأساتذة من جامعة الزقازيق متطوعين لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمد بركة، عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتور مجدي الحسيني، أستاذ العلاج الطبيعي وعميد كلية التربية الرياضية السابق، والدكتور علاء خليل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، والدكتور ناجي فوزي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور عصام فرحات، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد الناجي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات التعاون المشترك بين أساتذة الجامعة، ومديرية الشؤون الصحية، والاستفادة القصوى من هذه المبادرة، بتعظيم الخدمات الطبية بالمستشفيات المركزية، مثل بلبيس وفاقوس، والدعم بالقوى البشرية من أساتذة الجامعة، لتفعيل الأقسام الطبية في التخصصات النادرة مثل المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والقلب والصدر، مع تقديم الاستشارات الطبية، والتدريب اللازم للفرق الطبية بالمستشفيات.