شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «ربة منزل» في مشاجرة بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت ربة منزل في مشاجرة مع آخرين بعزبة بدوي بمدينة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بإصابة سماح مجدي محمد، 22 عام، ربة منزل، مقيمة بعزبة بدوي بمدينة المنيا، بجرح سطحي بالبطن، ادعاء إصابتها من آخرين في أعقاب حدوث مشاجرة بينهم.

تم نقل المصابة إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.