شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الوادي الجديد»: معمل خصوبة التربة يخدم التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن المعمل الإقليمى لخصوبة التربة، يقدم العديد من التحليلات التي يقوم بها المعمل وبعض الخدمات للمزارعين التي تهدف لخدمة التنمية الزراعية بالوادى الجديد.

وقال، إن المعمل هو أحد المعامل ضمن شبكة من المعامل الإقليمية التي أنشأتها الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية والتابعة لوزارة الزراعة والتى تغطى جميع محافظات الجمهورية تقريبا ويبلغ عددها 25 ، وأن المعمل يقوم بإجراء القياسات وعمليات التحليل اللازمة لكل من التربة ومياه الرى والنبات والأسمدة الكيميائية والأسمدة العضوية، والتحليل الميكانيكى للتربة لتحديد قوام التربة الطينية والرملية والطمية، بجانب تقدير نسبة المادة العضوية بالتربة، وتقدير ملوحة التربة (EC)، وتقدير الأس الهيدروجينى (pH)، وتقدير نسبة كربونات الكالسيوم في التربة، وتقدير محتوى التربة من العناصر المغذية الكبرى (الآزوت، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنسيوم، الكبريتات، بالإضافة إلى تقدير، محتوى التربة من العناصر المغذية الصغرى وتشمل الحديد، الزنك، المنجنيز، النحاس، وتقدير محتوى التربة من الصوديوم والكلوريد والكربونات والبيكربونات، وحساب الاحتياجات الجبسية للتربة، الكشف عن النيماتودا في التربة.

وأوضح أن المعمل يجري، تحليلات تهدف إلى تحديد أهم خواص مياه الرى وخاصة الملوحة وبالتالى تحديد المحاصيل التي تصلح زراعتها بواسطة هذه المياه، وهذه التحليلات تشمل، تقدير ملوحة المياه (EC)، وتقدير الأس الهيدروجينى (pH)، وتقدير محتوى مياه الرى من عناصر الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنسيوم، الكبريتات، الكلوريد، وتقدير محتوى مياه الرى من العناصر الصغرى مثل الحديد، الزنك المنجنيز، النحاس وذلك عند الحاجة لذلك.

واضاف، أن المعمل يجرى تقدير الكربونات المتبقية، وتحليلات النبات، حيث يتم في عينات النبات تقدير كل من العناصر الكبرى والصغرى، وتحليلات الأسمدة الكيميائية والعضوية، ويتم إجراء التحليلات اللازمة للأسمدة الكيميائية لتحديد مستوى ونسبة العناصر السمادية بها، وكذلك إجراء تحليلات الأسمدة العضوية، وتقدير محتوى الأسمدة العضوية من العناصر الكبرى والصغرى، وتقدير نسبة المادة العضوية، والكشف عن الإصابة بالنيماتودا، والكشف عن إصابة الأسمدة العضوية ببذور الحشائش ،وأن المعمل يجرى المغذيات والمخصبات، ويقوم المعمل بتوفير معظم المخصبات الزراعية والمغذيات النباتية التي توفر كافة العناصر المغذية للنبات والتى ترفع من درجه خصوبة التربة، وبأسعار مناسبة ومدعمة من أجل مساعدة المزارع، وهذه المنتجات يتم إنتاجها وتصنيعها بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وتحت إشراف أساتذة من مركز البحوث الزراعية وهى منتجات إحيائية وأسمدة غير تقليديه تحافظ على نظافه البيئة والإنسان والحيوان وتحد من استعمال الأسمدة الكيماوية الضارة بالإنسان.