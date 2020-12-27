شكرا لقرائتكم خبر عن «السعيد»: جامعة بنها تسعى إلى تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الأحد، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته السادسة بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

وقال رئيس الجامعة، إن الإحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السادسة يأتي انطلاقًا من رؤية وسياسة الجامعة لدعم وتحفيز وتقدير للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدًا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن جامعة بنها قد تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهداف استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب متطلبات المشروعات القومية في مصر لتطوير مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء وكذلك في المجالات الاجتماعية.

وأشار إلى أن جامعة بنها تسعى دائمًا على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتابع «السعيد»، أن الجامعة تعطي دائمًا البحث العلمي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي، مضيفًا أن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليًا وإقليميًا ودوليًا والذي ظهر تأثيره واضحًا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.

وأوضح أن جامعة بنها تعمل أيضًا على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة، حيث تدعم الجامعة معنويًا وماديًا نشاطات البحث العلمي والقائمين به من اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

وأضاف أنه في مجال التعليم والطلاب تضع الجامعة الطالب والعملية التعليمية في مقدمة أولوياتها وتعمل دائمًا على تطوير وتحديث برامجها الدراسية لتناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما تتبنى استراتيجيات تعلم متطورة وتعمل على زيادة القدرة الاستيعابية بإنشاء كيانات اكاديمية جديدة أهمها جامعة بنها الأهلية بالعبور، بالإضافة لبرامج الساعات المعتمدة الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن احتفالية التميز العلمي تأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتشجيع التميز ودعم المتميزين بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها، لافتًا إلى أن إحتفال اليوم يؤكد أن التميز والتنافس سمة وجزء مهم واساسي من ملامح حياة الانسان، ولا شك أن هذا اليوم «يوم التميز العلمي» أصبح يؤدي دورًا مهمًا في نشر ثقافة الإبداع والتميز بالمجتمع الجامعي، ويعزز حرص الطلاب وهيئة التدريس والباحثين والإداريين على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي والتكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع والوصول بهما إلى المستويات والمعايير العالمية.

وتابع الجيزاوي، قائلا: «إن تميزكم بصمة صادقة تخلد مجهود حضراتكم، وأن هذا التميز لم يتحقق مطلقا من فراغ، وإنما كان نتيجة إرادة قوية، وعطاء مستمر، ودقة وجدية في التطبيق، وتعاون من جميع الاطراف، وقدوة حسنة، وحكمة في التصرف، وقدرة على التواصل والترابط مع الآخرين فحافظوا دائمًا على هذا التميز.

وفي نهاية كلمته، استعرض نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث حصاد الجامعة في 2020.

في سياق متصل، كرم رئيس جامعة بنها والنواب خلال الاحتفالية أعضاء هيئة الفائزون بجوائز الجامعة ٢٠٢٠، وتكريم الكليات التي ظهرت تخصصاتها بتصنيف التايمز لعام ٢٠٢٠، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في مجلات الفئة الأولى خلال الثلاث دورات من يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو ٢٠٢٠ وكذلك تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة والطلاب الأوائل على مستوى الكليات للبرامج الجديدة لعام ٢٠١٩.

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس

رئيس جامعة بنها يشهد الإحتفال بيوم التميز العلمي السادس