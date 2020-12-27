شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: جاري تنفيذ 265 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 25 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء المحافظة، لسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين ،وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس في العمل للنيابة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي ،بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من نقل أعمدة الإنارة من على جانبي الطريق العام الرابط بين الزقازيق أبوحماد، والزقازيق بلبيس، والزقازيق منيا القمح، وإعادة تركيبها في الفاصل بين الإتجاهين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطرق ولإنارة الطريق بشكل أفضل.

وخلال الإجتماع ناقش محافظ الشرقية موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والإسراع في تنفيذ الخطة مع اتخاذ إجراءات رادعة سواء إنذار أو غرامة أو قطع مرافق حيال غير الملتزمين من أصحاب العقارات أو رؤساء اتحاد الملاك، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعقد اجتماع إسبوعي بكل مركز ومدينة وحي مع مسؤولي المشروعات ،للإطلاع على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأوضح المحافظ أنه جاري العمل في تنفيذ 265 مشروع تنموي وخدمي في قطاعات الأبنية التعليمية، مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، الإسكان، الصحة، الكهرباء، التموين، الشباب والرياضة، بتكلفة 25 مليار جنيه تتطلب المتابعة اليومية، وذلك لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.