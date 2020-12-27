شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استقبال 155 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، إن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى اليوم 155 ألف و152 طلبًا، مؤكدًا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث من المقرر أن يكون نهاية ديسمبر هو آخر موعد للتقديم.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأشاد المحافظ، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كل المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كل الطلبات على مدار الأسبوع، وفي أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.