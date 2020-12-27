محافظ المنيا: استقبال 155 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استقبال 155 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، إن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى اليوم 155 ألف و152 طلبًا، مؤكدًا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث من المقرر أن يكون نهاية ديسمبر هو آخر موعد للتقديم.
وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وأشاد المحافظ، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كل المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كل الطلبات على مدار الأسبوع، وفي أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.
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