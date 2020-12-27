شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية» تخصص 5 أرقام هاتفية للإبلاغ عن إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة القليوبية 5 أرقام هاتفية، وخط ساخن، لتلقي بلاغات الإصابة بكورونا، بعد إرتفاع حالات الإصابة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بـ «الفيس بوك»، الأحد، هذه الأرقام وهي ( 01002782373 (رقم موبايل)، وخط ساخن 114، و3 أرقام واتس 01555573040، 01119992624، 01227239376).

كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اعلن إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد من المطاعم والمقاهى والورش والمحلات مخالفه لمواعيد الغلق بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية الأحد، غلق وتشميع (40) مركزا للدروس الخصوصية، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وناشد محافظ القليوبية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.