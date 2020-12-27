شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في العجمي بسبب هبوط أرضي مفاجئ بالهانوفيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط أرضي مفاجئ بشارع مسجد رسلان بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، الأحد، بسبب بيارة صرف صحي قديمة، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

وأعلن حي العجمي الاستنفار لعمل إصلاحات عاجلة لاعادة الشارع إلى أصله وعدم تأثر حركة المرور.

وكانت غرفة عمليات حي العجمي، تلقت بلاغًا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع مسجد رسلان، وانتقل مسئولي إدارات الرصد البيئي ولمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن الهبوط ناتج عن انهيار بيارة صرف صحي قديمة كان قد أنشأها الأهالي، مؤكدا على سلامة جميع المرافق والعقارات بمحيط الهبوط.

وأضاف رئيس حي العجمي، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى البدء في إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الشارع إلى طبيعته، حفاظا على سلامة المواطنين والسيولة المرورية.

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور

هبوط أرضى بالهانوفيل غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من "الحى" - صور