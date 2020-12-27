شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس مركز الحسنة بقرية الجدي وسط سيناء لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بجولة تفقدية في قرية الجدي، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد «عفش» على متابعة سير العمل بجميع الإدارات الخدمية بالقريه والإطمئنان على الخدمات المقدمه للمواطنين وحل المشاكل التي قد تواجههم، مشيرًا إلى المرور على الوحدة الصحية بالقرية لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى، كما تم متابعة دفتر الحضور والإنصراف الإطمئنان على سير العمل ومدى الإنضباط بالنسبه للعاملين، كما تم التنويه على تفعيل الإجراءات الإحترازيه اللازمه للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى والحرص على النظافة الدورية للوحدة.

وأشار إلى المرور على الوحده المحلية بالقرية للوقوف على سير العمل بها ومدى الإنضباط للعاملين، وذلك لخدمة الأهالي بالقرية والتجمعات التابعة لها للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمه لهم

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والإهتمام من رئيس المركز والمدينة لرفع المعاناه عن جميع الأهالي بالقري لتسهيل مصالحهم وتوفير حياه كريمه لهم.