شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الشامي يفوز بجائزة الحوار في مسابقة نقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الزميل خالد الشامي، الصحفي بـ«المصري اليوم» بالجائزة الأولي مناصفة فرع (الحوار الصحفي) في مسابقة جوائز نقابة الصحفيين عن سلسلة حوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر ومنهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

وكانت لجنة التحكيم قررت منح الزميل الجائزة الأولى مناصفة للأعمال المنشورة في عام 2019، بعد أن حصل الشامي على جائزة مصطفى وعلي أمين الصحفية (أفضل حوار) عن سلسلة الحوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر، عن الأعمال الصحفية المنشورة في العام الماضي.

وكان قد أجرى الزميل عشرات الحوارات في ملف الثورة الجزائرية خلال العام الماضي، مع مختلف التيارات السياسية في الجزائر، كما أجرى حوارا مع ناصر بوضياف نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف.

وانفرد الزميل بحوار مع الرئيس الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون، قبيل إعلان فوزه رسميا بالرئاسة، بالإضافة إلى عدة حوارات مع مرشحي الرئاسة الجزائرية ومنهم عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، الذي حصل على المركز الثاني في الأصوات الانتخابية، ورئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، كما أجرى حوارات مع مسؤولين في حزب جبهة التحرير الوطني ومنهم حسين خلدون، فضلا عن اللواء على غديري.

وتخصص الزميل في تغطية ملف الشأن الدولي والعربي، في «المصري اليوم»، كما عمل محررا برلمانيا بالجريدة خلال السنوات الماضية.