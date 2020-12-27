شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتراق سيارتهما..أحمد حسن وزينب يعلنان بناء مسجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اليوتيوبر أحمد حسن عن استعداده لبناء مسجد بمعاونة زوجته زينب وذلك بعد حادث احتراق سيارته المرسيدس. وقال أحمد حسن في فيديو بثه وزوجته عبر حسابهما الرسمي على فيسبوك أنه وزوجته قررا التقرب إلى الله ببناء مسجد ودعوة متابعيهما للصلاة فيه. وكان احمد حسن وزينب قد تعرضا لحادث احتراق سيارتهما أثناء قيادتهما لها على الطريق. وتعرض أحمد وزينب إلى اتهامات بإحراق سيارتهما بحثا عن الشهرة على غرار مافعله يوتيوبر روسي شهير. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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