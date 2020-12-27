شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال القافلة الطبية «حياة كريمة» بقرية النهضة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، البدء في تنفيذ قافلة طبية بقرية النهضة مركز الفرافرة، اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وقال، في بيان، اليوم، إن القافلة الطبية تضم تخصصات نساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل وتوفير الأدوية، بحانب إتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا وحماية المرضي.

أكد محروس أن القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون اختتمت أعمالها اليوم، واستمرت لمدة يومين بمستشفى الخارجة العام، بعد إجراء الكشف والعمليات الجراحية لعشرات المرضى من أبناء المحافظة.