شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة.. وتكشف عن توقعات طقس الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة «30 % تقريباً» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «21– 14»، قنا «24- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12» .