شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بمصر يحتفى بمتانة العلاقات بين القاهرة وموسكو فى تهنئته بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ جورجي بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة، المصريين والمواطنين الروس المقيمين فى مصر بمناسبة العام الميلادي الجديد ، مؤكدا فى كلمة نشرتها صفحة السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعى ، إن العام الجديد سيبدل العام الذي بدا صعبا جدا للعالم.، فالوباء العالمي اختص بالبشرية كلها وأثر سلبيا جدا على الاقتصاد وغير حياة الكثير من الناس. كما واجهت كلا من روسيا ومصر بعض الصعوبات التي سببها الوباء.

وأضاف السفير ، ومع ذلك أظهر البلدان قدرتهما على التغلب على كل التحديات المفاجئة حتى التي لا يمكن التنبؤ بها تماما ، ازدادنا في هذا العام خبرة وأصبحنا أكثر حكمة حيث أتاحت السنة الماضية لنا الفرصة الإضافية للتطور مثلا في مجال الاتصالات ، وفي نفس الوقت، استمرت روسيا ومصر تعميق علاقات الصداقة التاريخية بينها وتوسيع التفاعل الاقتصادي وزيادة التنسيق على الصعيد الدولي بما في ذلك من أجل تسوية النزاعات الاقليمية، ويمكن القول أن الشراكة الروسية المصرية القائمة على التعاطف المتبادل للشعبين أصبحت أكثر عمقا ولديها آفاق جيدة في المستقبل.

وتابع السفير قائلا: إن العالم يأمل بالتأكيد أن يشهد العام المقبل تغيرات إيجابية ، وأتمنى لكم بالسعادة والسلامة، وأجدد القول بأن التعاون بين روسيا ومصر كدولتين لديهما العديد من الإمكانات هو الأساس للتغلب على الصعوبات وتوفير الاستقرار ، مختتما كلمته قائلا: أهنئكم بمناسبة العام الجديد 2021 وأتمنى لكم الصحة والسعادة.