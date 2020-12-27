شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة النظام الداخلي لمعهد ضباط صف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الصادر بشأن لائحة النظام الداخلي لمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة، وجاء في الجريدة " تكون الدراسة بالمعهد للجنود الحاصلين على شهادات محو الأمية، أو شهادات أعلى منها لمدة 4 أشهر بما في ذلك فترة الاختبار، لإعدادهم وتدريبهم انضباطيا، وتعليميا وثقافيا وبدنيا بما يؤهلهم للعمل في هيئة الشرطة.

كما جاء في الجريدة، إنشاء عدد من السجلات المدنية النموذجية، في عدد من المولات التجارية، منها: مول العرب بمدينة الشيخ زايد، مول طنطا، مول سيتي سنتر في المعادي، مول مكسيم بالتجمع، وغيرها.



نص القرار 1



نص القرار 2