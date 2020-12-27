شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية ، عن خالص تعازيها لجمهورية باكستان، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس، مما أسفر عن وفاة أربعة عسكريين باكستانيين. وأكدت مصر - فى بيان صحفى للخارجية اليوم الأحد - وقوفها مع جمهورية باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، معبرة عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الباكستاني.

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