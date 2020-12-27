القومية للأنفاق تخطط لتطوير وتكييف 35 قطارا فى الخط الثانى للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الهيئة القومية للإنفاق لإعادة تأهيل وتكييف 35 قطارا فى الخط الثانى للمترو ، حيث تتفاوض الهيئة مع شركة ميتسوبيشى اليابانية الموردة لهذه القطارات للقيام بأعمال إعادة التأهيل .

وتعمل الهيئة القومية للأنفاق على تنفيذ خطة لتطوير وتحديث كافة قطارات الخطين الأول والثانى الموجودة بالخدمة منذ بداية تشغيلهما، بجانب دعم اسطول قطاراتهما بقطارات مكيفة جديدة.

وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى ، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وتشمل هذه الخطة تحديث كامل للبنية الأساسية للخط الأول وتحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما.

وتشمل الخطة شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو(المرج - حلوان) بجانب شراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.