شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات قافلة جامعة عين شمس بحلايب وشلاتين تقدم الخدمة الطبية لـ 2503 مواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌أنهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر أعمالها بنجاح وذلك تحت رعاية اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير موسى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحى، حيث قدمت القافلة خدماتها المتنوعة فى محاورها المختلفة بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وقالت جامعة عين شمس فى بيان لها، أن عيادات القافلة المختلفة استقبلت ما يزيد عن 2503 مستفيد من تخصصات الرمد و الباطنة، الصدر، الأسنان، النساء، الجلدية وغيرها، كما قدمت صيدلية القافلة الأدوية بالمجان لأكثر من 2300 مستفيد، فضلاً عن إجراء 21 عملية جراحية فى مختلف التخصصات و تحويل 139 حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس وذلك على مدار أربعة أيام مدة انعقاد القافلة.

أما عن محور محو الأمية الذى قدمه مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار إدارة تعليم الكبار بشلاتين، تم تسليم 40 شهادة محو أمية و إجراء 30 اختبار قياس مستوى بحضور السيد اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة الشلاتين .

كما شملت أنشطة القافلة تقديم حزمة من المساعدات الغذائية لأهالى حلايب والشلاتين وأبو رماد.