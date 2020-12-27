شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تقرر التوسع فى الدراسة أون لاين حتى نهاية الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إنه بناء على توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بالتوسع فى الدراسة أون لاين خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول قررت الكلية التوسع فى عقد المحاضرات من خلال منصة الجامعة التعليمية " بلاك بورد" .

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن التوجيهات تضمنت أن يكون الاهتمام بالمحاضرات أون لاين قدر الإمكان وليس كليا، مؤكدا أن المحاضرات لم يتم تحويلها بنسبة 100% أون لاين، ولكن بناء على تعليمات الجامعة سيحضر الطلاب أيضا للكلية لاستكمال ما يلزم .

وأشار أبو الليل، أن الكلية ستنتهى خلال يومين من جدول الامتحانات تمهيدا لإعلانه للطلاب.

كان الدكتور خالد أبو الليل، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، قال أن الكلية بدأت الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول من حيث البدء فى حصر القاعات ومدرجات الكلية لتوزيع الطلاب عليها خلال الامتحانات.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل، أن إدارة الكلية بدأت فى مخاطبة الاقسام المختلفة وأساتذة المواد وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة الطلاب لوضع الجدول المقترح بشأن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، وجمع التصور من الطلاب تمهيدا لوضع الجدول الزمنى للامتحانات وترتيب المواد الدراسية.