شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تخصص 152 مليون جنيه لتطوير المستشفيات وتجهيز 3 مراكز لتلقى لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا طارئاً مع مديرى المستشفيات الحكومية بالإضافة الى المستشفيات التى تقدم خدمة الفرز والعزل بالمحافظة لبحث سبل التعامل مع تحديات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا .

وحرص المحافظ فى بداية اللقاء على نقل رساله شكر وتقدير من مواطنى وقيادات الجيزة لكافة الأطقم الطبية والتمريض لما بذلوه من جهد خلال الموجه الأولى لجائحة كورونا .

وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم للمنظومة الطبية ومعاونتهم فى التصدى للموجة الثانية مشيراً ان المرحلة المقبلة شديدة الخطورة خاصة شهرى يناير وفبراير مشددا على تحقيق أقصى درجات الانضباط بين الاطقم الطبية والتمريض وعدم التقصير واستكمال مسيرة العطاء .

وأشار محافظ الجيزة أنه انطلاقا من الأهمية القصوى التى توليها الدولة للملف الصحى فقد تم تخصيص 152 مليون جنية كمساهمة من البنك المركزى لمحافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات العاجلة للمنظومة الطبية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة .

كما أعلن محافظ الجيزة عن قيام مديرية الشئون الصحية بتخصيص 3 مراكز صحية كمرحلة أولى لتلقى لقاحات فيروس كورونا فور البدء فى حملات التطعيم فى حالة زيادة الاعداد وهى مكتب صحه ميت عقبة بالعجوزة والبراجيل بأوسيم و الاخصاص بالصف.

ووجه المحافظ مديرى مستشفيات العزل بضرورة بذل اقصى جهد على مدار الساعة واختيار نواب لهم على درجه كبيرة من الكفاءة والتفانى وذلك لضمان انتظام العمل فى ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تقديم جميع الخدمات العلاجية للاطقم الطبية المصابة والمتابعة الدائمة لها .

ووجه المحافظ باستقبال كافه المواطنين دون تفضيل أو مجاملة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع وتحقيق الاستغلال الجيد لأسرة الرعاية المركزة وان تكون للحالات شديدة الخطورة مع التأكيد على عدم تحويل أى مريض إلا بعد التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية .

كما شدد المحافظ على متابعة تدفق دفعات الاوكسجين من الشركات الموردة بشكل دورى ودائم .

واطلع المحافظ على الاستعدادات والتجهيزات من مديرى مستشفيات العزل والمعوقات التى تواجهم مشيراً أنه سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية الى جانب دعم المستشفيات التى بحاجه الى عناصر بشرية أو أى احتياجات اضافية لأجهزة التنفس الصناعى مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع المجتمع المدنى لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية لتضافر جهود الجميع بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين .

وفى نفس الاطار وجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدنى بنشر التوعية لدى المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا على تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء و تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة و غلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الاسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية .

الاجتماع الذى عقده المحافظ مع مديرى مستشفيات العزل بالمحافظة حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وممثلى قطاعات التأمين الصحى والاسعاف والطب الوقائى .