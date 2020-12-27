شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى طرح سندات دولية بـ 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد عن اعتزامها طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة
وكان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء قد كشف انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير المقبل.
وقد تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحة، أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير 2021، مُشددةً على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوي الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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