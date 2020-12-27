شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من التموين سواء السلع التموينية المدعمة أو أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة التموين، إنه تم تطوير 300 مكتب تموينى متطور، ومراكز الخدمة المتطورة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تطوير 553 مركزا تموينيا متطورا، بحيث يتم تقديم خدمات تموينية متطورة وجارى استكمال أعمال التطوير لـ20 مركز خدمة، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

وأوضح المصيلحى، أنه فى القريب العاجل سيتم طرح جميع خدمات السجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وذلك قبل كل حلول شهر مارس المقبل، أنه تمت إتاحة السلع التموينية بشبكة توزيع منتظمة، وذلك من خلال 33 ألف بقال تموين ومنافذ جمعيتى والمنافذ الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد 1300 فرع مجمع استهلاكى جار تطويرها، إضافة إلى 1400 مخزن تابع لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.