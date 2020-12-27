شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية لتأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 685 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 ديسمبر 2020. وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام للعلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة. وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية.

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