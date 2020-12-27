شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: البورصة السلعية ستشارك فى موسم القمح 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة، في شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع اخري وان البورصة السلعية ستشارك فى موسم القمح المقبل 15 ابريل المقبل

ونفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن شراء الوزارة أرز هندي، موضحًا أن الوزارة لم تشتر أي أرز من الخارج خلال الفترة الماضية.

وقال المصيلح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "لم نشتر أي حبة أرز من الخارج، ولدينا تعاقدات لمدة 11 شهرًا مع شركات محلية".

وعلى صعيد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، قال إنَّ القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.