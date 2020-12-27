شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أجهزة فى منزلك استخدامك لها ينقذ فاتورة الكهرباء فى الشتاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وما هى الطريقة الأمثل لاستخدامها بدون التعرض لارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، وكيفية تخفيض الفاتورة فى فصل الشتاء. ويستعرض الإنفوجراف التالى، كيفية تخفيض استهلاك الكهرباء من خلال طريقة استخدامك لهذه الأجهزة المنزلية:

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