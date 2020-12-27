شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا، بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة وزيرة الصناعة أو من تفوضه وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضم اللجنة فى عضويتها أيضا أحد نواب رئيس مجلس الدولة و3 من الجهات المعنية بوزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم وزير الصناعة.